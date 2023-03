Eichsfelder fährt ohne Fahrerlaubnis und ohne gültiges Versicherungskennzeichen

Uder. Die Eichsfelder Polizei kontrollierte am Montag einen Moped-Fahrer. Der war ohne Führerschein unterwegs.

Ein Moped-Fahrer (43) ist am Montag gegen 22.30 Uhr in Uder kontrolliert worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass Mann keine Fahrerlaubnis hatte, erklärte die Polizei. Am Moped sei zudem ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht worden, das eigentlich für ein anderes Zweirad herausgegeben war. Ein Drogentest habe positiv reagiert. Bereitwillig habe der Eichsfelder den Beamten noch weitere Betäubungsmittel ausgehändigt.