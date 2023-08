Eichsfelder Fahranfänger lernen richtiges Handeln im Notfall

Bischofferode. Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lehrt künftige Fahranfänger das richtige Verhalten im Notfall. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Wissen, was im Notfall zu tun ist: Einen Lehrgang in Erster Hilfe bietet der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Samstag, 19. August, in Bischofferode an, teilt Vorstandsmitglied Florian Blacha mit.

Dieser Lehrgang ist vor allem auf Führerscheinanwärter ausgerichtet und findet in der Zeit von 8 bis 16 Uhr in Bischofferode, Neue Straße 4 (DRK-Tagespflege), statt.

Mit einem anerkannten Rotkreuzkurs-Zertifikat schließt der Lehrgang nach insgesamt neun Unterrichtseinheiten ab.

Die Lehrgangskosten betragen 50 Euro pro Teilnehmer und können direkt vor Ort entrichtet werden, so Blacha. Eine Anmeldungen für diesen Lerhgang ist im Internet unter www.drk-eichsfeld.de möglich.