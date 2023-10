Eichsfelder Familien dürfen im Schaugarten gemeinsam kochen

Eichsfeld. Eichsfelder Familien mit Kindern sind eingeladen, alte Sorten und ihre Verarbeitung kennenzulernen. Die Gelegenheit gibt es schon in der kommenden Woche.

„Vom Feld auf den Teller“ überschreibt ein Angebot, das der Kreisverband der Bündnisgrünen unterbreitet. Er lädt zur gemeinsamen Kochaktion in den Schaugarten Schönhagen ein. Unter dem Motto regional, saisonal und nachhaltig kochen sollen sich vor allem Familien angesprochen fühlen.

Am Samstag, 14. Oktober, dürfen große und kleine Gartenfreunde schauen, welche Früchte- und Gemüsesorten im Herbst wachsen, diese ernten und waschen und dann ein leckeres und gesundes Mittagessen zubereiten.

„So können besonders die Kinder lernen, was bei ihnen um die Ecke alles Leckeres wachsen kann. Durch gemeinsames Ernten und Kochen wird darüber hinaus das Bewusstsein geschärft, wie viel Arbeit in einem Mittagessen stecken kann“, erklärt Kreissprecherin Katharina Pätzold das Vorhaben, das in Kooperation mit dem Schaugarten Schönhagen stattfindet.

Da die Plätze für die Kochaktion begrenzt sind, bitten die Veranstalter um eine Anmeldung über die E-Mail-Adresse vorstand@eichsfeldgruene.de. „Die Teilnahme ist für die Familien kostenlos. Der Schaugarten würde sich über eine Spende freuen“, so Pätzold. Wer Schwierigkeiten hat, Schönhagen an einem Samstag zu erreichen, soll dies in der Anmeldemail vermerken. Gemeinsam werden dann Lösungen gefunden. Der Kreisverband Eichsfeldgrüne freue sich auf eine informative und spannende Veranstaltung, heißt es in der Mitteilung.

Der Schaugarten Schönhagen hat sich dem Erhalt und der Pflege alter Sorten verschrieben. Etwa 300 fast vergessene Sorten an Gemüse, Kräutern und Blumen wachsen dort, heißt es auf der Website des Schaugartens. Man gebe gern Anregungen für den eigenen Garten und Tipps.