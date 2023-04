Eichsfelder Familien können ein interessantes Tier kennenlernen und mit ihm wandern

Das Familienzentrum in Dingelstädt lädt zu einer Wanderung mit Lamas ein.

Küllstedt. Eichsfelder Familien lernen ein interessantes Tier kennen und können mit ihm sogar eine Wanderung unternehmen. Doch man sollte sich schnell anmelden.

Eine Lama-Wanderung für Familien mit Kindern ab sechs Jahren bietet das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg am Sonntag, 30. April, um 15 Uhr.

Familien können die achtsamen und neugierigen Tiere hautnah erleben und mit ihnen durch die Natur wandern. Die Lamas und Alpakas dürfen dabei auch von den Kindern geführt werden. Nebenbei kann man Interessantes über die Vierbeiner erfahren.

Die Länge der Wanderung richtet sich nach dem Alter der Teilnehmer, heißt es. Treffpunkt ist in Küllstedt in der Bahnhofstraße 26. Erwachsene zahlen neun Euro, ein Kind sechs Euro und jedes weitere Kind vier Euro. Anmeldung unter Telefonnummer: 036075/69 00 72 beziehungsweise E-Mail an: familienzentrum@kerbscher-berg.de.