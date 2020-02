Eichsfelder FDP: Wir sind nicht der Sündenbock

Mittwoch hatte FDP-Kreischef Martin Henning eher verhalten auf die Wahl seines Landeschefs Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten reagiert und auf das Spiel der AfD verwiesen. „Die Würfel sind so gefallen, wie sie gefallen sind. Sichtbar ist, welch hinterhältiges Kalkül dabei war. Von vielen Seiten gab es einen Sturm der Entrüstung gegen den gewählten Ministerpräsidenten. Menschlich und mit demokratischem Anspruch kann ich nicht nachvollziehen, wie er schon im Landtag beschimpft wurde“, sagte Henning gestern. Das gehöre sich nicht.

Bei vielen, die teuer bezahlt würden, habe sich purer Egoismus gezeigt. Und die Entscheidung, wie sie mit allen Beteiligten auch immer zustande gekommen sei, sei am Ende nicht auf Akzeptanz gestoßen. Kemmerich, so der FDP-Mann, erkannte, dass er offensichtlich keine Regierung bilden könne. „Was nun geschah, ist ein Versuch der Schadensbegrenzung, aber für Thüringen eine Katastrophe“, ist er sicher. Dass viele Wähler enttäuscht sind, weiß er, sagt aber auch: „Gesellschaftlich zeigt sich in vielen Teilen, dass sie nicht demokratiefähig sind.“ Ob Kemmerichs Entscheidungen richtig waren, will Henning nicht kommentieren. „Mittwoch hatte ich Respekt vor seinem Mut, heute habe ich Respekt vor der Konsequenz.“ Schlimm findet der Liberale jedoch, dass seine Partei als Sündenbock dasteht. „Wir sind gegen jede Form von Extremismus, wir sind liberal, vorurteilsfrei.“ Sicher ist Henning, dass trotz allem einige Bürger das „abgekartete Spiel der AfD“ durchschauten. Austrittssignale vernimmt er derzeit noch nicht. Sein Rat: „Jeder sollte sich zu jeder Zeit um Fairness zu allen Mitmenschen bemühen.“