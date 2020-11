Eichsfelder Feuerwehren erfreuen Kinder mit Geschenken zum Martinstag

Die großen Martinsumzüge konnten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Doch viele Eichsfelder zog es mit ihrem Nachwuchs dennoch auf die Straßen. Mit der Laterne in der Hand zogen die Mädchen und Jungen im Kreise der Familie durch die Orte. In einigen sorgten die Feuerwehren für leuchtende Kinderaugen. Mit einer Mund-Nasen-Maske verteilten die Floriansjünger kleine Geschenke.

In Hundeshagen organisierten Lara Bumbke und Katrin Gunkel die Aktion. Mit zwei Feuerwehrautos waren die Feuerwehrfrauen und -männer im Musikantendorf unterwegs. Die an den Straßen stehenden Mädchen und Jungen wartet ab 17 Uhr gespannt auf die Überraschung, denn auf Facebook kündigte die Wehr die Aktion an. 300, mit Süßigkeiten gefüllte Tüten, wurden verteilt. „Ein paar sind übrig geblieben. Die bringen wir in den Kindergarten“, sagt Manuel Osburg, Vorsitzender des Feuerwehrvereins.

Hörnchen für die Kinder in Kreuzebra

„Für die Kinder finde ich es gut, weil in diesem Jahr nicht viel war und ist. In Zeiten von Corona müssen wir alle vorsichtig sein. Aber die Kinder gehen alle in den selben Kindergarten“, sagt Monique Osburg. Dennoch sei es nicht mit den anderen Jahren vergleichbar. Von der Kirche schlängelt sich sonst ein Laternenzug bis zur Feuerwehr, wo die Martinshörnchen verteilt werden. „Es hat allen viel Spaß gemacht“, zieht Manuel Osburg ein positives Fazit.

Hörnchen gab es in diesem Jahr in Kreuzebra. Auch hier machten sich mit Jugendwart Florian Möller, Wehrführer Maik Rümenapp und Thomas Freund Feuerwehrleute auf den Weg. „Eigentlich wollten wir die Martinshörnchen nur an die Mitglieder der Jugendfeuerwehr verteilen. Aber auf den Straßen waren viele Kinder mit Laternen unterwegs, und diese haben auch eins bekommen. Leider hat es nicht für alle gereicht“, so Rümenapp.