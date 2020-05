Eschwege/Wahlhausen. Zunächst fällt ein 58-Jähriger mit seiner unsicheren Fahrweise in Hessen auf. Auf dem Weg nach Hause ins Eichsfeld wird er von der Polizei gestoppt.

Eichsfelder flieht mit zwei Promille vor hessischer Polizei

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Wahlhausen richtete am Sonntagnachmittag in Witzenhausen mit einer unsicheren Fahrweise Schaden an. Er überfuhr einen Bordstein und beschädigte ein Hinweisschild. Darum allerdings kümmerte sich der Fahrer nicht, er fuhr einfach weiter.

Laut Polizei wurde er dabei aber von Zeugen beobachtet. Auffällig: Der 58-Jährige fuhr unsicher, teilweise in Schlangenlinien in Richtung Bad Sooden-Allendorf davon. Er bog auf den Parkplatz „Ludwigstein“ und nutzte den Wirtschaftsweg für die Weiterfahrt.

Auf der Fahrt nach Lindewerra im Eichsfeld wurde der Wahlhausener dann von einer Eschweger Polizeistreife gestoppt. Wie zu vermuten stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.