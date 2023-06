Eichsfelder Freizeitangebote und mehr: Entdeckungsreise, Blutspende, Familientour, Schnäppchenjagd und Wettstreit

Die Eichsfelder können in den nächsten Tagen viel erleben. Für die Leseratten hat die Heiligenstädter Bibliothek am Samstag geöffnet. Aber es gibt auch interessante Führungen.

Entdeckungsreise im Kloster Gerode

Eine Führung im Kloster Gerode gibt es am Sonntag, 2. Juli, um 15 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro und soll ein Beitrag zur Sicherung der spätbarocken Klosterkirche sein, die zu einem Internationalen Bildungs-, Kultur- und Friedenszentrum ausgebaut wird, so der Weg der Mitte. Treffpunkt ist das Kloster-Café, das Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Nähere Informationen unter Tel.: 036072/8200 oder im Internet unter www.wegdermitte.de.

Am Samstag ist wieder für Leseratten geöffnet

Auch an ihrem neuen Standort in der Heiligenstädter Wilhelmstraße hält das Team der Stadtbibliothek an der Tradition fest, jeden ersten Samstag im Monat außerplanmäßig zu öffnen. Damit sollen Leseratten in den Genuss neuer Literatur kommen, die sonst in der Woche beruflich keine Zeit haben, das Haus aufzusuchen. Von 10 bis 13 Uhr darf am Samstag, 1. Juli, gestöbert, ausgeliehen und auch Lesestoff zurückgebracht werden.

Familientour auf dem Dieteröder Pirschpfad

Zu einer zweieinhalbstündigen Familientour auf dem Pirschpfad wird am Sonntag, 2. Juli, eingeladen. Mit einem Ranger geht es auf den 1,5 Kilometer langen Pfad. Spuren entdecken, Wissenswertes zur heimischen Tierwelt erfahren und eine Urkunde abholen – das alles gibt es. Treffpunkt: 10 Uhr in der Dorfmitte von Dieterode.

Blutspenden in Berlingerode und Teistungen

Die Blutkonserven werden im Sommer knapp, daher bittet das Institut für Transfusionsmedizin am Montag, 3. Juli, 16.30 bis 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus nach Berlingerode und am Donnerstag, 6. Juli, 16.30 bis 19.30 Uhr in die Grundschule nach Teistungen. Zur Stärkung gibt es ein Büfett.

Jugendrotkreuz misst sich in Wettbewerben

Die Kreisbegegnung des Jugendrotkreuzes findet von Freitag bis Sonntag auf dem Gelände der Heiligenstädter Bergschule St. Elisabeth statt. Die Wettbewerbe beginnen Samstag um 8.15 Uhr, die Siegerehrung erfolgt um 18.30 Uhr.

Auf Schnäppchenjagd in Niederorschel

Zum Flohmarkt samt Speis und Trank wird am Samstag, 1. Juli, nach Niederorschel geladen. Er findet Am Aloisius von 14 bis 18 Uhr statt, heißt es vom Veranstalter.