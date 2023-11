Eichsfelder gehen mit einem Weltenbummler auf Reisen

Heiligenstadt. Weltenbummler Thomas Meixner kommt nach Heiligenstadt. Er erzählt, was er auf 99.000 Kilometern erlebt hat.

Die Olympischen Spiele in Sydney mit dem Fahrrad zu erreichen war ursprünglich das Ziel des damals 32-jährigen Wolfeners Thomas Meixner. Mit Empfehlungsschreiben des Nationalen Olympischen Komitees, Verabschiedung durch Landrat, Bürgermeister, Freunde und Familie begab er sich am 1. Mai 1998 mit über einem Zentner Gepäck auf seinem Rad, das er auf den Namen ,,Else” taufte, auf Abenteuerreise. Sie sollte drei Jahre und sieben Monate dauern. „Lieber gescheitert als unversucht” war sein Reisemotto.

36 Länder auf fünf Kontinenten

Gescheitert ist Meixner nie, denn trotz etlicher Negativerlebnisse, wie etwa einer schweren Infektion in Indien oder einem versuchten Raubüberfall in Ecuador, kehrte er mit „Else” glücklich am 2. Dezember 2001 wieder in seine Heimatstadt im Landkreis Bitterfeld zurück. 36 Länder auf fünf Kontinenten bereiste der gelernte Elektromechaniker. Dabei suchte er nicht immer die Postkartenidylle, sondern radelte oft auf einsamen Strecken.

Dschungelpisten, Schlammwege, Höhen von über 5200 Meter: „Else” schaffte es mit ein paar Reparaturen. Von russischer Gastfreundschaft, neugierigen Chinesen, freundlichen Australiern und einer schlecht gelaunten Amerikanerin, der er sogar eine Nacht Gefängnis zu verdanken hat, wird erzählt.

Viele Geschichten und Begebenheiten der 99.000 Kilometer langen Tour will der Weltenbummler in einer Dia-Show ermitteln. Am Dienstag, 28. November, kommt er um 19.30 Uhr in die Heiligenstädter Stadtbibliothek. Alle Interessierten sind zu der nicht alltäglichen Weltreise eingeladen.

Karten gibt es in der Bibliothek, Tel.: 03606/677471