Eichsfelder Gemeinderat schrumpft von 32 auf 20 Mitglieder

Im Jahr 2024 finden in Thüringen die Kommunalwahlen statt.

Niederorschel Die Gemeinderäte der Einheitsgemeinde Niederorschel haben in ihrer Dezembersitzung einen Wahlleiter und den Stellvertreter für die Kommunalwahlen 2024 berufen. Die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder wird sich reduzieren..

Katharina Kohl, Kämmerin der Einheitsgemeinde Niederorschel, ist von den Gemeinderäten zur Wahlleiterin für die Kommunalwahlen im nächsten Jahr berufen worden. Als ihre Stellvertreterin fungiert Hauptamtsleiterin Astrid Grimm.

In der Großgemeinde werden die Mitglieder des Gemeinderates, die Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte neu gewählt. Bei dieser Wahl reduziert sich die Anzahl der Gemeinderäte der Einheitsgemeinde. Bisher, so war es bei der Gründung der Einheitsgemeinde vereinbart, saßen in dem Rat 32 Mitglieder.

Nach der jetzt abgelaufenen Legislatur muss die Anzahl der Räte an die gültigen Regelungen der Thüringer Kommunalordnung angepasst werden. Heißt: Bei der Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde sind 20 Ratsmitglieder zu wählen.