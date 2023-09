Der Chinesische Garten in Weißensee ist Ziel der Eichsfelder.

Eichsfelder Genussbus steuert Chinesischen Garten an

Eichsfeld. Die Eichsfelder gehen auch im September wieder auf Tour. Im Genussbus gibt es noch freie Plätze.

Die Genussbustour des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld führt im September, genau gesagt am kommenden Sonntag, 17. September, in die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Und es sind noch einige Plätze frei. Die Teilnehmer besuchen den Wallfahrtsgottesdienst im Dom St. Marien und essen anschließend gemeinsam Mittag in Domplatznähe. Im Anschluss geht es weiter, und zwar nach Weißensee, wo dem Chinesischen Garten ein Besuch abgestattet wird. Zum Abschluss des Tages können die Gäste schließlich Kaffee und Kuchen genießen.

Die Teilnahme kostet 62 Euro pro Person. Anmeldungen und weitere Informationen unter Tel. 03605/2006760, E-Mails an info@eichsfeld.de.