Eichsfelder gründet Unternehmen in der Schweiz und gewinnt Förderprogramm

Obwohl das Eichsfeld die höchste Rückkehrerquote Deutschlands hat, gibt es noch genügend Menschen, die im Landkreis aufgewachsen, aber andernorts erfolgreich sind. Ein gutes Beispiel dafür ist Florian Döring aus Wilbich. Der heute 31-Jährige Physiker lebt in der Schweiz, hat in diesem Jahr ein Start-up gegründet und nun das Förderprogramm des Schweizer Business Incubation Centre of CERN Technologies gewonnen. Das bedeutet 50.000 Franken, also knapp 46.000 Euro für sein neues Unternehmen.

Nach dem Abitur in Erfurt und dem Physik-Studium in Göttingen, wo er auch promovierte, verschlug es Florian Döring in das Paul- Scherrer-Institut in die Schweiz. Das ist das größte naturwissenschaftliche Institut dort. Als Wissenschaftler arbeitete er drei Jahre in den Bereichen Röntgenoptik und Nanotechnologie. „Dann hatte ich genug an den Optiken getüftelt und machte mich selbstständig“, erzählt er. „XRnanotech“ heißt seine Firma, in der fünf Leute arbeiten. „Aber wir wollen noch wachsen.“

Zwei bis drei Mal im Jahrzieht es ihn in die Heimat

Da kommt der Gewinn des Förderprogramms genau richtig. Denn neben dem Preisgeld erhält Döring mit seinem Unternehmen erleichterten Zugang zu Patenten der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) und des Paul-Scherrer-Instituts sowie Business Coaching durch die Fachhochschule Nordwestschweiz über die kommenden zwei Jahre. Döring entwickelte innovative Röntgenoptiken, die einmalige Einblicke in kleinste Strukturen ermöglichen. Damit können Strahlen mit immer höherer Energie auf kleinstmögliche Proben fokussiert werden.

Sie erlauben es, Transistoren in Mikrochips genauer zu untersuchen oder neuartige Viren zu visualisieren. Davon könne nicht nur die Hightech-Industrie, sondern auch die Arzneimittelforschung profitieren, so Florian Döring. „Unsere Vision ist es, das bisher Unsichtbare sichtbar zu machen.“

Seit 2017 lebt Florian Döring in der Schweiz. „Die Landschaft hier erinnert mich sehr an zu Hause“, sagt er, den es zwei- bis dreimal im Jahr wieder für einen Besuch in die Heimat zieht.