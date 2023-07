Eichsfelder Grundschüler erleben die Natur mit allen Sinnen

Niederorschel. Die Grundschule Niederorschel widmet sich vor dem Ferienbeginn eine Woche lang der Umwelt. Für die Kinder gibt es reichlich zu entdecken.

In der letzten Woches des Schuljahres erlebten die Kinder der Grundschule Niederorschel ein paar spannende Tage und Exkursionen in der Projektwoche Umwelt. In den ersten vier Tagen der Woche war jede Klasse mindestens einmal auf Reisen.

Am Montag durften die Zweitklässler zum Grenzlandmuseum nach Teistungen und ein Wiesenprojekt mit dem Biologen Georg Baumert erleben. Klasse 3 wiederum lernte am Dienstag nahe der Teistungenburg das Waldprojekt kennen. Auch das Waldinfomobil am Dünkreuz in Deuna mit Förster Gerald Hartmann vom Thüringen Forst wurde von den Kindern der Klassenstufe 3 besucht.

Natur mit allen Sinnen erlebt

Hanna Siebert, Elena Prokoph und Paula Henkel erkunden den Barfußpfad im Naturparkzentrum Fürstenhagen. Foto: Stefanie Müller / Grundschule Niederorschel

„Es ist spannend, so viel über die Tiere des Waldes zu erfahren,“ meinte Drittklässlerin Hermine Kumm. Vom Dünkreuz bis zur Schule wurde von den Schülern fleißig Müll gesammelt. Gleiches taten die Viertklässler auf einer gut neun Kilometer langen Wanderung von Niederorschel übers Haderholz, den Hausener Waldsportplatz und den Kugelbaum. In Summe kamen mehr als zwei volle Müllsäcke zusammen.

Klassenstufe 4 schaute sich im Haderholz auch die 500 Bäume an, die sie im November mit Gerald Hartmann gepflanzt hatten. „Die Bäume wachsen gut, aber es wird noch viele Jahre dauern, bis man wieder einen Wald erkennt“, erklärte Clara Apel ihren jüngeren Mitschülern bei der Abschlussversammlung. Die Viertklässler durften außerdem nach Fürstenhagen in das Naturparkzentrum Eichsfeld-Hainich-Werratal. Hier besuchten sie das Bildungsangebot „Mit allen Sinnen den Wald erleben“ und lernten die Nachhaltigkeitsausstellung und den Erlebnispfad kennen. „Ich fand es toll, wie wir blind durch den Wald laufen und den Weg an einem Seil erfühlen mussten. Das hat Spaß gemacht“, erklärte Kimia Nolte.

Auch die Erstklässler waren einen Tag auf Exkursion. Sie besuchten, ebenfalls in Fürstenhagen, das Projekt „Der Wildkatze auf der Spur“ und durften das Gelände anschließend selbstständig erkunden. Abgesehen von den Exkursionen und Wanderungen hatte jede Klassenstufe zwei Projekte in der Schule, eins beim Klassenlehrer und eins beim Parallelklassenlehrer. Klasse 1 lernte hier viel über Mülltrennung und konnte am Freitag ein Abfalllied präsentieren.

Parallel dazu erforschten sie das Leben eines Regenwurms. Dazu steht der Schule nun ein Beobachtungskasten zur Verfügung, der in Zusammenarbeit mit Katrin Lehmann von der Naturschutzjugend (NAJU) entstand. Erstklässler Ole Schröter sagte: „Es ist schön, wenn man die Regenwürmer genau beobachten kann.“

Regionale Küche und eigenes Papier

Victoria Schmidt und Charlotte Ritter beim Upcycling. Foto: Daniela Kullmann / Grundschule Niederorschel

Die Zweitklässler bastelten Musikinstrumente aus Müll und lernten außerdem den Rohstoff Holz genauer kennen. Dabei wurde ein Fangspiel gebaut, das neben viel Spaß auch die Bewegung und Motorik fördert. Bei Klasse 3 wurde ebenfalls Wert auf Upcycling gelegt. Die Schüler nutzten leere Verpackungen, die eigentlich im Müll gelandet wären, um Blumentöpfe und Boxen für Süßigkeiten und Stifte herzustellen. Auch mit Bienen und deren Nutzen für den Menschen wurde sich intensiv beschäftigt. Jede Klasse legte ein Sandarium für den Schulgarten an, denn diese bieten Insekten ein Zuhause.

Die Viertklässler durften experimentieren: Das Element Wasser wurde genau erforscht und in zahlreichen Experimenten untersucht. Außerdem gab es eine Reise durch Raum und Zeit. Die Kinder lernten die Geschichte der Wangari Maathai in Kenia kennen und das Naturphänomen Erosion. Hier wurde ebenfalls experimentiert, und zwar mit baumlosen und später mit bewaldeten Landschaften. „Wir brauchen Bäume also nicht nur für saubere Luft, sondern auch, damit der Erdboden hält und das Wasser sauber bleibt“, erkannte Viertklässlerin Elli Pingel.

Die Worbiser Landfrauen lehrten die Kinder regionale sowie saisonale Kochkunst. Neben Kräuterbutter, handgemachten Nudeln und Erdbeerquark bereiteten sie mit ihnen auch die traditionelle Eichsfelder Schlickerchensuppe zu. „Das war richtig lecker,“ freute sich Zweitklässler Paul Hunold.

Mit Katrin Lehmann waren die Erstklässler an zwei Tagen auch als Papierdetektive unterwegs. Die Kinder erforschten ihre Schule mal ganz anders, nämlich nach dem Symbol des Blauen Engels, und schöpften Papier im Innenhof, welches sie mit Blumen verzierten. Am Freitag präsentierte jede Klassenstufe den anderen Kindern der Schule, was sie in der Woche alles gelernt hatten.