Eichsfelder Grundschüler sammeln über 800 Zigarettenstummel

Niederorschel. Die Kinder der Grundschule Niederorschel haben im Rahmen des World Cleanup Days Abfall gesammelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Der „World Cleanup Day“ ist ein jährlich stattfindendes, globales Ereignis, das darauf abzielt, die Welt von Müll zu befreien. Dieser Tag, der immer am dritten Samstag im September stattfindet, mobilisiert Menschen auf der ganzen Welt, um gemeinsam für eine saubere Umwelt einzutreten.

Viele Freiwillige nehmen an Aufräumaktionen in Städten, an Stränden, in Wäldern oder in ländlichen Gebieten teil. Während des weltweiten Tages im Sinne der Umwelt organisieren lokale Gruppen und Verbände Aufräumveranstaltungen, bei denen Abfall gesammelt wird.

Die Grundschule Niederorschel hat sich zum zweiten Mal am „World Cleanup Day“ beteiligt. „Wir meldeten uns online die kompletten vier Septemberwochen dafür an, um möglichst oft und vor allem auch bei gutem Wetter, Müll sammeln zu können. Wir haben, ausgestattet mit Handschuhen und zum Teil Müllgreifern, sowohl in Niederorschel als auch in Gerterode und Gernrode fleißig die Umwelt von Abfall befreit“, erklärt Leiterin Stefanie Müller.

Pfandgeld wird in den Schulgarten gesteckt

Insgesamt habe man 35 Kilo Müll entsorgt oder entsorgen lassen, etwa 60 Prozent Plastikmüll. „Des Weiteren haben wir 872 Zigarettenstummel aufgelesen und Pfandgeld im Wert von 6,54 Euro generiert – das Geld kommt, wie immer, dem Schulgarten zugute“, so Müller.

Auch im kommenden Jahr wird sich die Schule erneut beteiligen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. „Durch diese kollektiven Anstrengungen können wir einen positiven Einfluss auf die Gesundheit unserer Umwelt ausüben und dazu beitragen, eine nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen“, ist sich Stefanie Müller sicher.