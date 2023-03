Eichsfelder Heimatforscher laden zu ihrer öffentlichen Tagung ein

Struth. Die Jahreshauptversammlung der Eichsfelder Heimatforscher beginnt in Struth mit einem Dorfrundgang. Eingeladen sind auch Ortschronisten und Historiker aus zwei Landkreisen.

Zur Jahreshauptversammlung lädt der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde am Samstag, 1. April, um 14.30 Uhr in die Gaststätte „Zur grünen Linde“ in Struth ein. Um 13.15 Uhr beginnt an der Kirche ein Dorfrundgang mit Ortschronist Bertram Kieler. Während der Tagung wird er zu Ereignissen aus der 750-jährigen Ortsgeschichte sprechen.

Die Heimatkundler sind nach den Berichten zur Diskussion über die weitere Forschungsarbeit sowie zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Angeboten werden vom Verein herausgegebene Bücher zu Sonder- und Subskriptionspreisen. Interessierte Ortschronisten und Heimatforscher aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Eichsfeldkreis sind eingeladen.