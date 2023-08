Eichsfelder Herbstprogramm: Kochen, Sprachen, Nähen und noch viel mehr

Eichsfeld. Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld startet in das Herbstsemester. An den Standorten Heiligenstadt und Leinefelde stehen vielfältige Themen auf dem Programm. Unter anderem geht es ums Essen.

Zum Ende der Sommerferien beginnt an der Kreisvolkshochhochschule Eichsfeld das Herbstsemester 2023. Den Auftakt bildet am 14. August um 18 Uhr ein Kursabend in Heiligenstadt aus der Reihe „Internationale Küche“, an dem Interessierte Einblicke in die „Spanische Kochkunst“ erhalten und unter Anleitung landestypische Gerichte zubereiten. Weiterhin im Semesterprogramm enthalten sind Nähkurse sowohl für Fortgeschrittene – Start ab 22. August – als auch für Neulinge auf diesem Gebiet, beginnend ab dem 24. August jeweils um 18:30 Uhr in Leinefelde.

Für Interessierte gebe es ein vielfältiges Kursangebot aus unterschiedlichen Bereichen, heißt es aus dem Landratsamt, sei es eine neue Sprache lernen, sich kreativ- betätigen, die Computerwelt entdecken oder den Fokus auf Bewegung, gesunde Ernährung und Entspannung legen. So starten die ersten Kurse zur Gesundheitsförderung ebenso bereits im August, den Auftakt hier bildet der Kurs „Gesunder Rücken – Wirbelsäulengymnastik“, der ab dem 21. und 24. August angeboten wird.

Informationen zum Kursangebot sind unter www.kvhs-eichsfeld.de zu finden. Eine Anmeldung ist ebenso über die Homepage oder schriftlich möglich.