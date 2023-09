Eichsfelder Hilfe für Schulen auf Bali

Worbis. Der Verein „Balipockets“ aus Worbis unterstützt Schulprojekte auf Bali. Mit einem Benefizkonzert sollen Spenden gesammelt werden.

Nach zweijähriger Pause veranstaltet der Verein „Balipockets“ aus Worbis wieder ein Benefizkonzert im Eichsfeld. In diesem Jahr konnten die ehemaligen Mitglieder des Birkunger Jugendchors für die Veranstaltung gewonnen werden, die am Sonntag, 29. Oktober, in Leinefelde stattfinden wird. Geplant ist ein Chorkonzert in der Bonifatiuskirche, bei dem der Verein zum einen eine Musikveranstaltung anbieten und zum anderen über seine Schulprojekte in Bali informieren möchte.

Auch die ehemaligen, nun erwachsenen Mitglieder des Birkunger Jugendchors kommen für das Benefizkonzert einmalig wieder zusammen und singen alte und neue Lieder für den guten Zweck. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei, wobei um Spenden für die Projekte auf Bali gebeten wird.

In diesem Jahr schon eine Schule in Bali saniert

„Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns sehr wieder ein Konzert im Eichsfeld zu veranstalten. 2020 hatten wir während der Corona-Pandemie das Autokonzert in Leinfelde veranstaltet, welches uns in punkto Organisation einiges abverlangt hatte. In den letzten Jahren haben wir deshalb pausiert und freuen uns nun wieder eine Veranstaltung im Eichsfeld anbieten zu können“, so Vereinsvorsitzender Daniel Gottstein.

Doch die Arbeit des Vereins auf Bali ruhte keinesfalls. Neben den laufenden Patenschaften und punktueller Hilfe mit Schulmaterial wurde in diesem Jahr bereits ein Sanierungsprojekt in einer Schule in Bali durchgeführt. Dabei kann der Worbiser Verein auf seinen langjährigen Partner in Bali zählen, den lokalen Verein „Bali-Caring-Community“. Gerade plant der Verein das nächste Projekt, in dem es um die Ausstattung von Klassenräumen mit Tischen, Bänken und Tafeln geht.

Weitere Infos: www.balipockets.org