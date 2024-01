Eichsfelder Institution seit sechs Generationen

Das Hotel und Restaurant "Schwarzer Adler" in Heiligenstadt existiert seit mehr als 145 Jahren. Es ist seit seiner Gründung in Familienhand.

Heiligenstadt Das Hotel und Restaurant „Schwarzer Adler“ gehört zu den ältesten Gasthäusern Heiligenstadts. Es verbindet Tradition mit Moderne.

„Tradition ist nicht das Stochern in der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers“, lautet das Motto des Heiligenstädter Hotel- und Gaststättenbetriebs „Schwarzer Adler“. Seit nunmehr sechs Generationen wird dieses Feuer in der Betreiberfamilie weitergegeben, inzwischen wird es von Verena Göbel-Simon gehütet.

Verena Göbel-Simon übernahm den "Schwarzen Adler" 2013 von ihrem Vater Gustav Simon. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

Die Begriffe Traditions- beziehungsweise Familienunternehmen könnten für den „Schwarzen Adler“ nicht treffender sein. „Erstmals urkundlich erwähnt wurde er 1876“, berichtet der ehemalige Wirt Gustav Göbel. „Ich habe auch gehört, dass hier davor schon Bier verkauft wurde, aber dafür habe ich keine Belege“, bedauert der 71-Jährige. Seit seiner Gründung befindet sich das Restaurant durchweg in Familienbesitz. Der Name „Schwarzer Adler“ geht ebenfalls auf eine alte Tradition zurück, wie Gustav Göbel berichtet. „Den Namen gibt es in jeder größeren Stadt, auch hier.“

Verena Göbel-Simon ist Wirtin mit Leib und Seele. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

Das Gasthaus kann auf bewegte Zeiten zurückblicken. „Zu DDR-Zeiten war die Bude immer voll, von morgens bis nachts“, berichtet der Wirt. Das kam unter anderem einem Filmteam sehr gelegen, das 1973 in Heiligenstadt Aufnahmen für den Streifen „Für die Liebe noch zu mager“ drehte. „Die Kameraleute haben hier übernachtet, und wenn sie noch Komparsen brauchten, hab ich ihnen einfach ein paar meiner Gäste rausgeschickt. Dafür haben sie dann ein paar Mark bekommen und die haben sie gleich hier gelassen“, sagt Göbel schmunzelnd.

Im Haus herrscht ein internationales Ambiente. Von der Decke und den Wänden grüßen berühmte Sehenswürdigkeiten, internationale Banknoten und bekannte Schriftzüge. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

Die Wendezeit war alles andere als einfach für den Gastwirt. „Auf einen Schlag war es leer, weil die Leute erstmal Richtung Westen gefahren sind. Aber mit der Zeit haben sie gemerkt, dass es hier doch nicht schlecht ist.“ Im November 2013 übergab er das Haus an seine Tochter Verena, die verstärkt für ein internationales Flair sorgte. „Ich war zehn Jahre weg und habe in der Schweiz und auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet“, erzählt die 38-Jährige. Irgendwann habe es ihr jedoch gereicht.

Thomas Simon baute die "Veto-Bar" nahezu komplett im Alleingang und arbeitet heute mit seiner Frau gemeinsam im Restaurant. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

Zunächst habe er Bedenken gehabt, ob seine Tochter der Belastung gewachsen sei, sagt Gustav Göbel. Doch diese erwiesen sich als unbegründet. Nach der Übernahme versuchte Verena Göbel-Simon zunächst, eine alle zwei Wochen wechselnde Karte zu etablieren, mit der sie immer ein anderes Land vorstellen wollte. Doch das habe sich als schwierig im erwiesen, bedauert sie. „Der Eichsfelder bevorzugt eben eher traditionelle Küche.“ Dennoch gibt es neben Gulaschsuppe, Würzfleisch und Kalbsschnitzel auch beispielsweise Carpaccio, Burger mit Pommes oder im Steakhouse Rindfleisch aus Südamerika.

Kristiyan Slavec bereitet das Essen zu. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

Steaks, Filets oder Entrecôte werden auf 850 Grad heißen Steinen serviert. „Wir braten sie nur kurz an, dann kann der Gast sie sich nach eigenen Vorlieben am Tisch fertig zubereiten“, so Göbel-Simon. Das Angebot werde gut angenommen. Auch die Einrichtung versprüht einen internationalen Charme. So grüßen von den Wänden und der Decke berühmte Sehenswürdigkeiten, bekannte Schriftzüge und internationale Geldscheine

Die elf Zimmer des Hotels sind schlicht, aber gemütlich eingerichtet. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

Zum Restaurant gehört auch ein Hotel mit elf Zimmern, in denen nach Aussage von Gustav Göbel bereits Gunther Emmerlich, Roy Black, Gunter Gabriel, Stefanie Hertel und die Puhdys residierten. Die schlicht aber gemütlich eingerichteten Zimmer sind mit Dusche, Fernseher und WLAN ausgestattet.

Im Haus herrscht ein internationales Ambiente. Von der Decke und den Wänden grüßen berühmte Sehenswürdigkeiten, internationale Banknoten oder bekannte Schriftzüge. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

Das Restaurant bietet Platz für 40 bis 50 Gäste, dazu kommen eine Raucherlounge und ein Raum für Feiern, der nochmals 50 Personen Platz bietet. Zum Haus gehört auch die „Veto-Bar“. „Die ist zwar derzeit geschlossen, aber hier bieten wir auf Bestellung unser Schweizer Menü mit Rindertatar, Käsefondue und Schweizer Dessertvariationen an“, so Verena Göbel-Simon. Der Name der Bar entstand übrigens aus einer Zusammensetzung ihres Vornamens und dem ihres Mannes Thomas, erzählt sie.

Dieser war es auch, der die Bar nahezu komplett selbst baute. „Er kommt eigentlich vom Bau und ist dementsprechend handwerklich sehr geschickt“, so die Wirtin. „Er hat goldene Hände“, bestätigt ihr Vater. Ob Verena Göbel-Simon selbst später einmal das Haus innerhalb der Familie weiterreichen kann, ist offen. „Wir haben selbst keine Kinder. Da müsste ich die Kinder meiner Schwestern fragen. Aber für diesen Job muss man einfach geboren sein.“