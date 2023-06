Eichsfelder kochen indische und mexikanischen Köstlichkeiten

Eichsfeld. Im Rahmen der Reihe Internationale Küche der Kreisvolkshochschule Eichsfeld steht die mexikanische Kochkunst im Fokus. An einem weiteren Abend wird zu einem indischen Grillkurs eingeladen.

Indische und mexikanische Speisen stehen im Fokus zweier neuer Kruse der Kreisvolkshochschule Eichsfeld. Einblicke in die mexikanische Kochkunst im Rahmen der Veranstaltungs reihe Internationale Küche erhalten Interessierte am Montag, 12. Juni, um 18 Uhr in den Räumen in Heiligenstadt.

Passend zur Saison bietet die Kreisvolkshochschule am Standort in Leinefelde eine Woche später einen indischen Grillabend an. Am Montag, 19. Juni, werden ab 17.45 Uhr verschiedene Fleischsorten, Fisch und Gemüse eingelegt, gegrillt oder im Ofen gebraten. Mit diversen selbst zubereiteten Saucen und Dips bietet sich damit ohne größeren Aufwand eine Bereicherung für die heimische Küche an. Ebenfalls wird es Tipps und auch Anleitungen an diesem Abend für die schnelle und einfache Zubereitung von Nachspeisen geben.

Eine Voranmeldung ist für beide Veranstaltungen erforderlich. Neben den Kursgebühren fallen für die Bereitstellung der Zutaten weitere Kosten an, welche an der Abendkasse zu entrichten sind. Mitzubringen sind von Teilnehmern zudem eine Kochschürze, Geschirrtuch und Küchenmesser.

Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.kvhs-eichsfeld.de.