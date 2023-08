Eichsfelder können auf dem höchsten Kirchturm Thüringens unterwegs sein.

Mühlhausen. Herrliche Ausblicke auf Mühlhausen werden geboten. Dazu gibt es Interessantes über Steinmetze und Türmer.

Hoch hinaus geht es in der Mühlhäuser Kirche St. Marien. Im Sonnenuntergang bieten die Mühlhäuser Museen am Mittwoch, 23. August, 19 Uhr, eine Führung auf den höchsten Kirchturm Thüringens. In der neu gestalteten Turmausstellung werden die mittelalterliche Bautechnik, die Arbeiten der Steinmetze oder das Leben der Türmer durch Fotografien, Rekonstruktionen, Modelle und Hörstationen anschaulich gemacht. Die Turmbesteigung beginnt auf dem Südturm. Dort bietet sich ein Blick über die Stadt. Vorbei an der über 120 Jahre alten Turmuhr führt der Weg über die Gewölbe des gewaltigen Kirchenschiffes. Erwachsene zahlen sieben Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) fünf Euro. Anmeldung: Telefon 03601/ 85660.