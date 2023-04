Eichsfelder können die Pferde der Ostwindfilmreihe und das zukünftige Bratwurstmuseum kennenlernen

Eichsfeld. Mit zwei interessanten Fahrten starten die Eichsfelder Genussbustouren. In Worbis können die Teilnehmer die Pferde der Ostwind-Filmreihe sehen. Zu einem besonderen Rundgang im Bratwurstmuseum wird eingeladen.

Mit Thüringer Bratwurst und Thüringentag starten die diesjährigen Genussbustouren im Juni. Die erste Tour startet am 9. Juni mit dem Besuch des künftigen Bratwurstmuseums in Mühlhausen.

„Dieses eröffnet zwar erst im August, doch gibt es hier schon jetzt einen besonderen Rundgang. Anschließend wird sich mit der berühmten Thüringer Bratwurst gestärkt, bevor es weiter zum Thüringentag nach Schmalkalden geht“, berichtet Sandra Kästner vom Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld, der die Touren organisiert. Das Hochschulstädtchen mit seinen restaurierten Fachwerkhäusern lädt zum Bummeln ein. Zusätzlich bietet das Programm des Thüringentages viele Attraktionen und Aktionen. Der Preis für die Fahrt beträgt 52 Euro pro Person.

Am 13. Juli ist ein Ausflug zum Thema „Brot und Pferd“ geplant. „Besonders für Familien oder für Großeltern mit ihren Enkeln ist der Besuch im Europäischen Brotmuseum Ebergötzen ein Erlebnis“, so Kästner. Anschließend geht es zur Worbiser Bonda Ranch. Bei einer Führung erhalten die Teilnehmer Einblicke in das Leben auf der Ranch, und vielleicht sind an diesem Tag, auch Ostwind und Nr. 33 aus dem bekannten Kinofilm „Ostwind“ zu sehen. Anschließend bietet die Tour noch die Gelegenheit, auf dem Reiterhof Biermann einen Ausritt zu machen.

