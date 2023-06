Eichsfelder können Kraft tanken und sich austauschen

Dingelstädt. Das Dingeldtädter Familienzentrum bietet einen Nachmittag für Alleinerziehende und ihre Kinder. Zusammen kann man dann auch etwas unternehmen.

Einen Nachmittag für alleinerziehende Eltern, ob ledig, getrennt lebend, geschieden oder verwitwet, mit ihren Kindern bietet das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg am Samstag, 17. Juni, 15.30 bis 18 Uhr.

Es ist Zeit, sich mit anderen Eltern in ähnlichen Situationen auszutauschen, gemeinsame Aktivitäten zu planen und um Stärkung für den Alltag zu finden. Anmeldung unter Telefon: 036075/690072 oder per Mail anfamilienzentrum@kerbscher-berg.de.