Eichsfelder können Riemenschneider, Steinmetze und Perückenmacher kennenlernen

Göttingen. In Göttingen gibt es viel zu entdecken. Jetzt gibt es einen Stadtrundgang, der sich dem historischen Handwerk widmet.

Bei dem Rundgang „Von Riemenschneidern, Steinmetzen und Perückenmachern“ dreht sich am Montag, 1. Mai, um 14 Uhr, alles um historisches Handwerk und Gewerbe in Göttingen.

Im mittelalterlichen Göttingen fand man vielfältige Berufe, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Oft werden sie auch gar nicht mit dem städtischen Leben in Verbindung gebracht. Während eines Stadtrundgangs klären sich spannende Fragen wie: Welche Gewerke benötigte eine Bauhütte, damit eine Kirche errichtet werden konnte? Wer finanzierte überhaupt die prächtigen Gotteshäuser? Welche Berufe waren am Bau eines Fachwerkhauses beteiligt? Wer waren die Grundversorger und was fiel unter „Luxus“? Welche Folgen hatte die Industrialisierung für das einheimische Handwerk?

Die Führung lädt dazu ein, Göttingen auf den Spuren derer, die damals von ihrer Hände Arbeit lebten, zu entdecken.

Die Führung dauert etwa 90 Minuten und startet vor der Tourist-Information Göttingen, Markt 8. Karten sind zum Preis von neun Euro pro Person online oder in der Tourist-Information erhältlich.

Alle Informationen und Buchungen unter: mein-goe.de/handwerk