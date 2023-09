Eichsfelder können schönstes Foto wählen

Bad Sooden-Allendorf. Eichsfelder Naturfreunde können sich an der Abstimmung zum schönsten Mohnfoto des Geo-Naturparks Frau-Holle-Land beteiligen. Bis zum 30. September bleibt noch Zeit.

Auch in diesem Jahr ruft der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land auf, über das schönste Mohnfoto 2023 mitzuentscheiden. Bis zum Einsendeschluss des Wettbewerbs wurden in diesem Jahr 125 Bilder eingesendet. 15 davon wurden für das Publikumsvoting ausgewählt. „Wir hatten die Qual der Wahl, aber dieser Herausforderung sind wir mit wirklich großer Freude begegnet“, bestätigt Naturpark-Mitarbeiterin Claudia Krabbes. Die Bandbreite der Fotos sei groß. Neben Blüten und ganzen Feldern sowie dem Spiel mit Licht, Regenwasser, Tau und Nebel wurden auch Fotopunkte, Menschen oder mitgebrachte Accessoires in Szene gesetzt.

„Ein großes Spektrum an Bildern, dass uns in der Vermarktung der Mohnblüte bereichern wird“, so Krabbes. Die Wahl findet bis zum 30. September über die Internetseite der Mohnblüte statt. Die drei Fotografierenden mit den am häufigsten gewünschten Fotos dürfen sich im Oktober über „Das Beste aus dem Frau-Holle-Land“ aus dem Online-Shop Holles Schaf, einen Einkehrgutschein im Landhotel Meißnerhof und Mohnprodukte der Metzgerei Henning freuen.

Alle Bilder und der Link zum Wahlzettel: www.mohnbluetefrauholle.land/foto