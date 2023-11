Eichsfelder können schwerkranken Kindern Freude und Mut geben

Eichsfeld. Langjährige Geschenkeaktion im Eichsfeld für krebskranke Kinder und deren Geschwister bekommt jetzt weitere Unterstützung. Die Aktion findet jetzt nicht nur in Leinefelde, sondern auch in Heiligenstadt statt.

In diesem Jahr findet wieder eine Geschenkeaktion für schwerkranke Kinder statt. Seit vielen Jahren liegt diese Aktion Heike Büchner, die sich die sich im Vorstand der Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen und dem Elternhaus engagiert, sehr am Herzen.

Das Elternhaus sei ein Ort für alle Gefühle und Nöte für alle Eltern, Geschwister und engste Angehörige eines krebs- und schwerkranken Kindes oder Frühgeborenen während seiner Behandlung im gegenüberliegenden Klinikum.

Es gebe viele weitere Angebote, wie die psychosoziale Begleitung, die onkologische Nachsorge und die Trauerbegleitung. Für Heike Büchner ist es wichtig, dass alle schwer-und krebserkrankten sowie zu früh geborenen Kinder besonders zur Weihnachtszeit wieder Herzenswünsche erfüllt bekommen, ihnen damit Mut, Kraft und Freude geschenkt wird.

„Dabei haben wir nicht nur das schwerkranke Kind im Blick, sondern denken auch an die Geschwister. Sie kommen immer viel zu kurz, weil die ganze Kraft der Familie dem kranken Kind geopfert wird. Somit macht das Schenken gleich doppelt so viel Freude“, sagt sie, die aus eigener Erfahrung weiß sie, wie schwer es ist, Weihnachten und Silvester in der Klinik zu verbringen.

Das Geschäft „Spielwaren mit Herz“ in Leinefelde unterstützt die Aktion bereits einige Jahren. Jetzt gibt es weitere Hilfe in Heiligenstadt von der Eichsfelder Bücherstube. In beiden Geschäften wurde ein „Geschenketisch“ bereitgestellt, wo die Wunschartikel der schwerkranken Kinder gekauft werden können. Außerdem gibt es herzförmige Gutscheine im Wert von fünf, zehn oder zwanzig Euro. Somit können auch größere und Wünsche über das Jahr zu Geburtstagen erfüllt werden. „Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer.“

Mehr über Elternhaus und Verein: www.elternhaus-goettingen.de