Eichsfelder können sich auf die Spuren des Luchses begeben

Hütscheroda. Mit einem Programm lädt das Wildkatzendorf in Hütscheroda auch die Eichsfelder zum „Internationalen Tag des Luchses“ ein. Und es wird über die geplante Wiederansiedlung von Luchsen in Thüringen informiert.

Zum „Internationalen Tag des Luchses“ am Sonntag, 11. Juni, steht das Wildkatzendorf Hütscheroda von 10 bis 18 Uhr im Zeichen von Familie Pinselohr. Angebote zum Mitmachen für die ganze Familie sind geplant.

So können am Luchs-Stand in der Gehegezone Kinder basteln, am Glücksrad drehen und sich als kleine Luchse schminken lassen. Um 16.30 Uhr soll über das Projekt zu Wiederansiedlung von Luchsen informiert werden. Ziel ist es, die ersten Luchse im Jahr 2024 in Thüringen in die Freiheit zu entlassen. In Hütscheroda wurde ein Gehege errichtet, in dem in Gefangenschaft geborene Luchse darauf vorbereitet werden. Um 17 Uhr wird dann die Luchsfamilie im Schaugehege gefüttert.