Eichsfelder können sich Rat bei erlittenem SED-Unrecht holen

Eichsfeld. Wer unter dem DDR-Regime zu leiden hatte, kann sich in Heiligenstadt beraten lassen. Die Themenpalette ist vielfältig.

Im Auftrag des Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur findet am Montag, 6. März, von 9 bis 16 Uhr eine Beratung im Sitzungszimmer des Heiligenstädter Rathauses statt. Themen werden dabei unter anderem die strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Rehabilitierung sein. Auch die berufliche Rehabilitierung wird thematisiert.

Die Mitarbeiter des Landesbeauftragten unterstützen bei Antragsstellungen sowie Nachweisrecherche und bieten die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs zur Aufarbeitung der erlebten politischen Verfolgung in einem geschützten Rahmen. Ebenso berät und unterstützt der Landesbeauftragte ehemalige DDR-Heimkinder, die in Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen Leid und Unrecht erfahren haben, in ihren Anliegen zur Schicksalsaufklärung und zur Rehabilitierung. Ferner besteht die Möglichkeit zur Antragstellung auf Akteneinsicht in die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes beim Stasi-Unterlagen-Archiv.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, können sich Interessierte telefonisch für einen Gesprächstermin unter Telefon: 0361/5 73 11 49 63 anmelden. Die Ansprechpartnerin vor Ort ist Tina Weinrich.