Eichsfelder mit seinem Fahrzeug in Wildunfall verwickelt – Tier flüchtet nach der Kollision

Kella. Im benachbarten Werra-Meißner-Kreis fährt ein 64-Jähriger aus Kella ein Reh an. Das Tier läuft nach der Kollision davon.

Bei einem Wildunfall in der Gemarkung von Harmuthsachsen ist am Mittwochnachmittag ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 64-jähriger Autofahrer aus Kella gegen 15 Uhr auf der Landstraße 3334 unterwegs. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem Reh zusammen, dass nach der Kollision davonlief. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.