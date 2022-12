Eichsfelder Kommunen werden umsatzsteuerpflichtig

Ab dem ersten Januar werden auch Kommunen in bestimmten Bereichen umsatzsteuerpflichtig.

Eichsfeld. Auswirkungen auf Entgelte für Benutzung von beispielsweise Turnhallen oder Archive. Gebührenordnungen werden überprüft

Gemeinden und Städte werden zum 1. Januar 2023 umsatzsteuerpflichtig. In den Stadt- und Gemeinderäten sowie im Kreistag galt und gilt es, diese Pflicht anzuwenden und dazu nun noch schnell die notwendigen Beschlüsse zu fassen.

Andrea Fröhlich, Kämmerin von Heiligenstadt, hatte es neulich im Stadtrat kurz und bündig erklärt: „Umsatzsteuerpflichtig wird für uns alles, was ein privater Unternehmer auch machen könnte.“ Es bleibe steuerbefreit, was nur eine Behörde erledigen darf, wie zum Beispiel Reisepässe und Ausweise ausstellen, also rein hoheitliche Aufgaben.

Auch im Kreistag galt es jetzt, diese Beschlüsse auf den Weg zu bringen und auch gleich die Auswirkungen auf die Entgelte zu besprechen, wie zum Beispiel für die Kreisvolkshochschule, die Benutzung von Sportanlagen in Trägerschaft des Kreises, Verwaltungsgebühren des Rechnungsprüfungsamtes, des Kreisarchives und ähnliches. All dies war bisher umsatzsteuerfrei, jetzt würden die Beträge in den Entgeltordnungen als Nettobeträge gewertet, die 19 Prozent Umsatzsteuer kommen zukünftig dazu.

Somit, so hieß es, bedürfe es in einigen Fällen einer Novellierung der Gebührenordnungen, da bisher die Beträge für die Nutzer als Bruttobeträge galten. Das gilt zukünftig auch für Schul- und Internatsräume.

Fünf Jahre lang, seit 2017, stand es den Kommunen frei, die neue Umsatzsteuer nach EU-Recht anzuwenden oder nicht. Diese Option besteht ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr.

Das neue Recht muss angewendet werden, nämlich immer dann, wenn eine Kommune „wirtschaftlich als Unternehmer“ aktiv ist, also das anbietet, was ein privatwirtschaftlicher externer Unternehmer auch tun könnte.