Eichsfelder Kreisausschuss befasst sich mit Änderung bei der Schulspeisung für Eltern

Eichsfeld. Der Kreisausschuss des Kreistages des Landkreises Eichsfeld berät über eine Änderung der Kostenbeteiligung der Eltern für die Schulspeisung. Ebenso befassen sich die Mitglieder mit Satzungen für die Flüchtlingsunterkunft.

Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Kreisschauschusses des Kreistages des Landkreis Eichsfeld wird am Dienstag, 6. Juni, um 12 Uhr in den Kreistagssaal in der Göttinger Straße in Heiligenstadt eingeladen.

Unter anderem befassen sich die Mitglieder des Gremiums mit der Schulspeisung für Schülerinnen und Schüler im Landkreis. Der Tagesordnung ist zu entnehmen, dass über eine Änderung der Kostenbeteiligung der Eltern für die Schulspeisung beraten wird. Weiterhin befassen sich die Kreisausschussmitglieder mit der Gebührensatzung für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften im Landkreis und der Satzung über die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen zur vorläufigen Unterbringung von zugewanderten Personen.

Ebenso wird über die Anmeldemöglichkeit von Sportstätten beraten, die für das kommende Jahr in das Programm der Sportstättenbauförderung aufgenommen werden sollen beziehungsweise die dafür aus dem Landkreis Eichsfeld in Frage kommen. Zudem wird über die Tagesordnung zur 16. Sitzung des Kreistages beraten. Diese ist für den 21. Juni terminiert. Im Anschluss beraten die Mitglieder des Ausschusses in einem nichtöffentlichen Teil über Beschlussvorlagen.