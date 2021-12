Eichsfelder Kreistag ebnet Weg für „kleine“ Gebietsreform

Hier könnte bald „Gemeinde Dingelstädt“ stehen. Der Kreistag in Heiligenstadt hat am Mittwoch den Weg geebnet für den Beitritt u.a. von Beberstedt zum Landkreis Eichsfeld.

Heiligenstadt/Dingelstädt. Der Gemeindeübertritt aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ins Eichsfeld kann weiter vorangetrieben werden.

Der nächste Schritt für eine „kleine“ Gebietsreform ist absolviert. Einstimmig hat der Eichsfelder Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch in Heiligenstadt den Beitritt der Orte Beberstedt, Zella, Bickenriede und Hüpstedt zum Kreisgebiet gebilligt.

Damit steht dem Antrag der Stadt Dingelstädt beim Thüringer Innenministerium – geplant für Ende Januar 2022 – für eine Gemeindeneugliederung nichts mehr im Wege. Der Beschluss war notwendig, weil die Gemeinden aus dem Unstrut-Hainich-Kreis dem Gebiet des Landkreises Eichsfeld beitreten wollen.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kreistagsmitglied Andreas Fernkorn (CDU), Bürgermeister von Dingelstädt, begrüßte das Votum des Kreistages. Er machte deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger der Orte den Beitrittswunsch mit teilweise überwältigender Mehrheit bekundet hätten und er sich deshalb ein deutliches Votum des Kreistages wünsche. Diesen Wunsch erfüllte ihm der Kreistag.

Die Beziehungen einiger Orte zum Landkreis sind schon in den vergangenen Jahren intensiv gewesen. So werden seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche aus Beberstedt und Hüpstedt in Dingelstädt beschult. In dieser Zeit seien 250 Kindern und Jugendlichen Abschlusszeugnisse übergeben worden, machte Peter Krippendorf (Freie Wähler/CWE) deutlich. Krippendorf leitet das Dingelstädter Gymnasium und hat selbst viele Abiturzeugnisse übergeben dürfen.

In der CDU-Fraktion wird der Beschluss ebenso begrüßt. Fraktionschef Thadäus König äußerte die Hoffnung darauf, dass durch den Beitritt der vier Gemeinden auch die Einwohnerzahl stabilisiert werde. König erinnerte daran, dass die Einwohnerzahl des Landkreises zuletzt unter 100.000 gelegen habe.

Für Björn Höcke (AfD) zeigt der Beitritt der Gemeinden, dass „zusammenwächst, was zusammengehört“. Matthias Bollwahn (FDP) und Michael Hoffmeier (Grüne/Linke/SPD) begrüßten den Beschluss ebenso. Hoffmeier machte deutlich, dass er sich davon eine Stärkung seiner Heimatstadt Dingelstädt erhoffe – „hoffentlich einmal zum Mittelzentrum“.