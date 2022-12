Eichsfelder Kreistag hat einiges zu beschließen

Die Kreistagsmitglieder haben am Mittwoch viel zu entscheiden.

Eichsfeld. In der öffentlichen Sitzung geht es um Haushalt, Nahverkehr, Armutsprävention und mehr

Eine Marathonsitzung steht den Kreistagsmitgliedern und deren Gästen am kommenden Mittwoch, 7. Dezember, ab 16 Uhr bevor. Im Kreistagssaal in der Göttinger Straße geht es im öffentlichen Teil unter anderem um Weichenstellungen für das kommende Jahr.

Zunächst werden die Maßnahmen 2023 für den integrierten fachspezifischen Sozialplan und die Armutspräventionsstrategie besprochen, ehe es um die fünfte Fortschreibung des Nahverkehrsplanes im Kreis geht. Per Beschluss muss der Kreistag die Gemeindeneugliederung auf den Weg bringen, hier speziell den Beitritt von Struth aus dem Unstrut-Hainich-Kreis zum Landkreis Eichsfeld.

Das neue Umsatzsteuergesetz ab dem 1. Januar 2023 macht einige Anpassungen erforderlich, zum Beispiel die Entgeltordnung der Kreisvolkshochschule, die über die Benutzung der in Trägerschaft des Landkreises Eichsfeld stehenden Sportanlagen, die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamt des Kreises und des Kreisarchives, aber auch die Benutzungs- und Entgeltordnung für Schul- und Internatsräume des Landkreises.

Einige Fraktionen haben im Vorfeld Anträge eingereicht, die behandelt werden müssen. So beantragt die Fraktion Linke-Grüne-SPD die Optimierung des Ratsinformationssystems, die AfD möchte den Verzicht auf Gendersprache in der Kommunikation des Landkreises durchsetzen. Auch beantragt sie einen Notfallplan des Kreises für mögliche Blackout-Ereignisse. Nicht zuletzt beantragt die AfD eine Änderung des Stellenplanes und die Senkung der Kreisumlage für den Haushalt 2023. Der wird im Anschluss zur Beschlussfassung gestellt. Am Ende der Sitzung können Bürger ihre Fragen stellen.