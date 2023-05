Eichsfelder Landrat Werner Henning spricht zur aktuellen Information

Leinefelde. Wer schon immer einmal mit dem Eichsfelder Landrat ins Gespräch kommen wollte, hat demnächst Gelegenheit dazu. Eine Veranstaltung der Urania macht es möglich.

Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld bietet am Donnerstag, 23. Mai, ab 19 Uhr interessierten Bürgern die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltung „Landrat direkt“ mit Werner Henning ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 – 11, Eingang 1, statt.

Anmeldungen per Mail anurania@urania-eichsfeld.deoder unter Tel.: 03605/546151