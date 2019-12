Eichsfelder Lebensretter sagen: „Es geht um Menschenleben, nicht um Publicity“

„Oh, in den vergangenen 13 Jahren haben die Hundeführer und Hunde der Teamdogs einiges mitgemacht und erlebt“, sagt Theresa Behrendt aus Heiligenstadt. „Aber ein Jahr wie 2019 gab es noch nicht. Sowohl im Positiven, wie im Negativen.“

Die Rettungshundestaffel bildet ihre Hunde ehrenamtlich aus, um Polizei und Feuerwehr bei der Suche nach vermissten Menschen zu unterstützen. Daher freue es die Hundeführer natürlich sehr, dass die Thüringer Einheiten im zu Ende gehenden Jahr 30 Mal die vierbeinige Unterstützung angefordert haben. „Wir sind viele Hundert Kilometer gefahren und haben knapp 1184 Einsatzstunden erbracht.“, rechnet Lutz Behrendt zusammen. „So viel wie bisher in keinem Jahr.“

Drei Mal haben die Hunde angeschlagen und konnten so entweder den Angehörigen Gewissheit über den Verbleib ihrer Lieben geben oder ein Leben retten. „Aber auch ein Einsatz, in dem kein Hund der Teamdogs den Gesuchten findet, sondern ein Rettungshund einer anderen Einheit, die Feuerwehr, die Polizei oder wenn die vermisste Person von allein zurückkehrt oder die Öffentlichkeitsfahndung Erfolg hat, ist ein erfolgreicher Einsatz“, betont Theresa Behrendt. Ihr Ehemann nickt: „Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit mit allen im Einsatz befindlichen Einheiten klappt. Denn es geht um Menschenleben und nicht um Publicity des Einzelnen.“

Während der 13 Jahre Rettungshundearbeit wurden aber nicht nur die Menschen älter, sondern auch die Hunde. So mussten sich die Teamdogs von sieben treuen Gefährten schmerzlich verabschieden, einige von ihnen waren seit dem ersten Tag der Staffel dabei gewesen. Und für 25 Stunden Bangen sorgte zudem ein Staffel-Hund. Fay, ein Rottweiler-Mischling, war in Worbis beim Spazierengehen in einen Schacht gestürzt und konnte erst am nächsten Tag mit viel tatkräftiger Hilfe von Einheimischen und einer Spezialeinheit unversehrt gerettet werden.

Da sich die Teamdogs selbst finanzieren müssen, ist Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Die Teamdogs präsentierten sich bei einigen Vorführungen und Festen und suchten nach Sponsoren. Nach einen Spendenaufruf für neue Helme Ende 2018 erhielt die Staffel viele kleine Spenden von Privatpersonen und Firmen. Aber auch die Sparkasse beteiligte sich und finanzierte die Helme vollständig. Schon Anfang 2019 konnten sie das erste Mal genutzt werden. „Die anderen Spenden des Aufrufs flossen in die Erneuerung des Daches vom Vereinsheim.“ Dabei wurden die Teamdogs zudem von einem Thüringer Mineralwasserhersteller und der Thüringer Ehrenamtsstiftung unterstützt.

Hinzu kam Unterstützung durch regionale Firmen und Privatpersonen. „Wir konnten noch einen neuen Rasentraktor und einige Taschenlampen und GPS-Geräte anschaffen. Von uns geht ein ganz großer Dank an alle, die uns unterstützt haben, nicht nur finanziell.“ Zum Beispiel an Jagdpächter, Gebäude- und Grundstücksverwalter und Abriss/Tiefbauunternehmen, die Trainingsgebiete zur Verfügung stellten. „Ohne sie alle könnte die Qualität der Vermisstensuche nicht aufrechterhalten werden“, betonen die Behrendts. „Ein Dank auch an alle Einheiten, mit denen die Teamdogs im Einsatz waren, die Zusammenarbeit war jederzeit professionell und respektvoll.“