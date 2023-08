Eichsfelder lernen besseren Umgang mit Stress

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld Uder bietet einen Kurs zu einer gesunden Lebensführung an.

Uder. Der Arbeitsalltag stellt viele Menschen vor große Herausforderungen. In der Bildungs- und Ferienstätte Uder können sie lernen, wie sie sich dafür wappnen.

Die Bildungs- und Ferienstätte Uder bietet ab Montag, 25. September, einen fünftägigen Kurs zum Thema „Vitalstoffreiche Ernährung und aktive Stressbewältigung“ an. „Wir erwarten von uns, jeden Tag gesund und damit voll leistungsfähig und belastbar für unser Leben zu sein. Doch wir lernen nicht, wie eine gesunde Lebensführung funktioniert. Dieser Kurs setzt genau in den Bereichen an, wo jeder individuell den größten Einfluss darauf hat, gesünder zu werden und zu bleiben: Der Umgang mit Stress und die Umsetzung einer vitalstoffreichen, bunten Ernährung“, erklärt Katharina Trümper, die pädagogische Leiterin.

Der Kurs beinhaltet einen Präventionskurs in Progressiver Muskelentspannung (PMR), der von den Krankenkassen anerkannt ist. Hierfür erhalten die Teilnehmer Teilnahmebescheinigung, wodurch sie 75 Euro für den PMR-Kurs von ihrer Krankenkasse erstattet bekommen, falls sie in den letzten zwölf Monaten keinen Präventionskurs aus dem Bereich Entspannung besucht haben oder ihr Präventionsbudget noch nicht verbraucht haben.

Anmeldung unter der Telefonnummer: 036083/ 42311 oder per Mail an: info@bfs-eichsfeld.de