Eichsfelder lernen spezielle Form der Entspannung

Eine besondere Form der Entspannung kann man bei der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt erlernen.

Heiligenstadt. Durch progressive Muskelentspannung können verschiedene Probleme in Eigenregie gelöst werden. Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt bietet dazu die Möglichkeit.

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt bietet einen Kurs zur progressiven Muskelentspannung an. Dabei lernen die Teilnehmer, durch Verspannungen herbeigeführte Schmerzen, Nervosität sowie Schlaf- und Stressprobleme durch die eigene Übungspraxis zu vermindern. Der Kurs findet am Mittwoch, 23. August, von 16.30 bis 18 Uhr statt.

Anmeldung: anmeldung@ko-ra-le.com oder Telefon 03606/603673