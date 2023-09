Eichsfelder Mannschaft des DRK feiert Erfolg

Eichsfeld. Eichsfelder Rettungskräfte des DRK erringen Platz fünf im Bundeswettbewerb der Bereitschaft. Es galt, realistisch simulierte Notfälle zu meistern.

Die Mannschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Eichsfeld gewann die Thüringenmeisterschaften der Bereitschaft und qualifizierte sich dadurch, für Thüringen im Bundeswettbewerb in Lahr am Schwarzwald zu starten.

Die Gruppe, zu der Mannschaftsführer Adrian Wieg, Luisa Böttcher, Leni Boy, Laura Heuschkel, Nico Siebold und Heiko Meyer gehörten, reiste am Freitag nach Lahr und kehrte am Sonntag mit dem 5. Platz im Gepäck zurück. Insgesamt 15 Mannschaften waren bei dem Wettbewerb gegeneinander angetreten, um sich im Vergleich zu messen.

Das Niveau der 19 realistisch simulierten Notfälle war hoch, egal ob beim Badeunfall, Gasexplosion, schweren Verkehrsunfall oder Vergiftungen mit verschiedenen Toxinen. Eine besondere Herausforderung waren zwei gleichzeitige Notfälle in einer Moschee. Hier ging es um die Abarbeitung der Notfälle und den Umgang und das Wissen zu anderen Glaubensrichtungen. Im Vordergrund standen Erste-Hilfe, Betreuungsdienst, sowie Technik und Sicherheit.

Zusammen waren 600 DRK-Kameraden vor Ort. Die Bundesüberprüfung diene zur Feststellung des Fachwissens der ehrenamtlichen Einheiten und verfolge das Ziel, Schwachstellen aufzudecken und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Die Bundesüberprüfung in Lahr sei Ausdruck des fortwährenden Engagements der DRK Bereitschaften für Qualität und Innovation, hieß es. Sie zeige, dass das DRK stets bestrebt sei, die Leistungsfähigkeit zu verbessern, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit und Unterstützung in der Gesellschaft zu gewährleisten.