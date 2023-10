Eichsfelder mit 2,1 Promille am Steuer von Kleintransporter

Büttstedt. Ein 44-jähriger Eichsfelder geriet mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und geriet dann von der Straße ab. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Ein Mann (44) aus Büttstedt ist am Dienstag mit einem Kleintransporter auf der L 3244 von Aue in Richtung Wanfried umgekippt und hat offenbar unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Wie die Polizei weiter informierte, geriet er gegen 16.25 Uhr mit dem Auto zunächst auf die Gegenfahrbahn, steuerte dagegen und kam dadurch nach rechts von der Straße ab. Von dort ging es zurück auf die Straße, wo der Kleintransporter schließlich auf die Seite kippte. Der Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,1 Promille. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Sachschaden liegt bei 5500 Euro.