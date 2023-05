Eichsfelder Mütter und Kinder auf den Spuren der vier Elemente während einer besonderen Woche nur für sie

Heiligenstadt. In Heiligenstadt geht es eine Woche für Mütter und ihre Vorschulkinder um gemeinsame Zeit, um Spurensuche, um die vier Elemente und mehr. Denn auch unerfüllte Sehnsüchte spielen eine Rolle.

Eine Woche lang raus aus dem Alltag und gemeinsame Zeit genießen – dieses Angebot unterbreitet das Team des Marcel-Callo-Hauses Müttern mit Vorschulkindern. Unter dem Slogan „Ich wär’ so gern in meinem Element“ können sich Mütter austauschen, aber auch eigenen Sehnsüchten folgen, für die im Alltag kein Platz bleibe. „Während die Kinder am Vormittag betreut werden und ihr eigenes Element finden, begeben sich die Mütter auf Antwortwege. Nachmittags ist Zeit für die gemeinsame Erholung, am Abend für Kreativität und Entspannung“, heißt es vom Team.

Montag, 22. Mai, 15 Uhr, bis Freitag, 26. Mai, 13 Uhr; Anmeldungen und Infos unter Telefon: 03606/667-409 oder per E-Mail an kurse@mch-heiligenstadt.de