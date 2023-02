Eichsfelder Musicalfans müssen noch ein Jahr auf das „Phantom der Oper“ warten

Heiligenstadt. Die im Eichsfelder Kulturhaus geplante Aufführung am Samstag wird ein Jahr verschoben. Musikfans sind im März zu einem Abba-Konzert eingeladen.

Aus logistischen Gründen wird das Musical „Phantom der Oper 2023“ von Samstag, 18. Februar, auf das nächste Jahr verlegt. Der neue Termin für eine Vorstellung im Eichsfelder Kulturhaus wird zeitnah bekannt gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Eichsfelder Kulturbetriebe. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Falls der neue Termin nicht wahrgenommen werden kann, können die Karten an der Vorverkaufsstelle, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

In den kommenden Wochen wird zu Veranstaltungen im Eichsfelder Kulturhaus statt. Deutschlands beliebte Erdmännchen „Jan und Henry“ sind am 17. März, um 16 Uhr mit ihrer Bühnenshow zu Gast. Wer auf Abba-Songs steht, kommt am 24. März auf seine Kosten. Hier gastiert ab 19.30 Uhr die Band „The Björn Identity – Tribute to Abba in Concert“ im Kulturhaus.

Weitere Informationen zu Verlegungen und Veranstaltungsausfällen gibt es im Internet auf www.eichsfelder-kulturhaus.de. Bei Fragen steht der Besucherservice an der Theaterkasse oder telefonisch dienstags und mittwochs von 11 bis 14 Uhr unter Tel.: 03606/608060 oder per E-Mail an: kulturhaus@kreis-eic.de zur Verfügung.