Eichsfelder Musiktalente für Bundesausscheid qualifiziert

Eichsfeld. „Jugend musiziert“ in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen und technischen Herausforderungen gemeistert

Trotz widriger Umstände durch die bestehenden Corona-Beschränkungen schafften es vier Schülerinnen und Schüler der Eichsfelder Musikschule, sich beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Thüringen direkt für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren. Clara Sophie Stiefel (13 Jahre, Querflöte), Ida Albrecht (14 Jahre, Querflöte), Frederic Krieter (13 Jahre, Saxophon) holten in der Solowertung jeweils 24 Punkte und damit verbunden einen 1. Preis. Jeremias Nentwich (16 Jahre, Saxophon) erreichte die Höchstpunktzahl 25 und den 1. Preis. Tommy Wenderott (12 Jahre, Violoncello) und Clara Sophie Stiefel (Klavier) errangen in der Duo-Wertung 22 Punkte und ebenfalls einen ausgezeichneten 1. Preis.

Die Leistungen seien auch deshalb in besonderer Weise zu schätzen, da die Vorbereitung und Beteiligung am Wettbewerb von widrigen Umständen begleitet war, so Musikschulleiter Jens Greßler. Seit Mitte Dezember habe es keinen Präsenzunterricht geben können, stattdessen nur Onlineunterricht. Die Beiträge mussten per Video aufgenommen und dann eingeschickt werden. Greßler dankt allen Beteiligten und den Eltern für die hervorragenden Leistungen.

Außerdem errang Johannes Schmidt aus Heiligenstadt einen zweiten Preis an der Orgel.