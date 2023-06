Eichsfelder parkt Auto in Eschwege zur Hälfte in einer Garagenausfahrt – Sein Fahrzeug wird beschädigt

Eschwege. Ein 50-Jähriger aus dem Eichsfeld parkte sein Auto halb in einer Garagenausfahrt. Die Folge ist ein Unfall mit einem Schaden von 4000 Euro.

4000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch, kurz vor 8 Uhr, in Eschwege. Ein 50-Jähriger aus Schimberg hatte sein Auto in einer Sackgasse an der Kurt-Holzapfel-Straße so abgestellt, dass es zur Hälfte vor einer Garagenausfahrt stand. Ein 86-Jähriger rammte beim Ausfahren aus seiner Garage den geparkten Pkw.