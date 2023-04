Eichsfelder Pendler müssen auf Autobahn mit Behinderungen rechnen

Hann.Münden/Eichsfeld. Schadstellensanierungen sind laut Autobahn GmbH des Bundes der Grund für eine einwöchige Sperrung ab Montag. Die Umleitungen seien aber ausgeschildert.

Pendler in Richtung Hann.Münden müssen sich auf eine Woche Umleitung einrichten. Die Autobahn GmbH teilt mit, dass auf der A 7 in Fahrtrichtung Kassel ab Montag, 24. April, bis Freitag, 28. April die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg gesperrt ist. Grund sind Schadstellensanierungen. Die Umleitungen seien ausgeschildert. Die Verkehrsführung in Fahrtrichtung Kassel erfolge Montag bis Mittwoch im Bereich der Anschlussstelle zweispurig. Ab Dienstag sei ebenfalls wegen Schadstellensanierung bis Freitag der Parkplatz Staufenberg gesperrt. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendige Maßnahmen und um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken.