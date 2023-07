Eichsfelder Pendler müssen sich auf Behinderungen einstellen: Hauptstraße in Göttingen gesperrt

Göttingen. Viele Pendler aus dem Eichsfeld müssen sich in der kommenden Woche auf Umleitung einstellen. Eine Hauptverkehrsstraße in Göttingen wird voll gesperrt.

Pendler nach Göttingen müssen sich in der kommenden Woche auf Behinderungen einstellen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wird die Hauptstraße in Geismar ab kommenden Montag, 24. Juli, bis Freitag, 28. Juli, voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Mitteldorfstraße und der Straße Am Rischen.

Grund für die Sperrung sind notwendige Arbeiten an der Gosse und am Asphalt, heißt es. Umleitungen führen über die Straßen Am Rischen, Kampstraße und Auf dem Paul und sind ausgeschildert.

Die Bushaltestellen Kurmainzer Weg und Mitteldorfstraße werden während der Sperrung nicht angefahren. Zudem müssen Eigentümer mit Einschränkungen bei der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke rechnen.