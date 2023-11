Eichsfelder Polizei bittet in zwei Fällen um Hinweise

Leinefelde. In zwei Fällen in Leinefelde ermittelt die Eichsfelder Polizei. Jetzt bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein Kraftfahrer parkte vom 16. November, 18 Uhr, bis 18. November, 14.15 Uhr, seinen braunen Toyota Auris in der Hertzstraße in Leinefelde auf Höhe der Hausnummer 31. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher war geflüchtet. Die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt nun.

Und es gibt einen weiteren Fall, zu dem die Polizei ebenfalls Zeugen sucht. In der Leinefelder Bahnhofstraße, auf Höhe der Hausnummer 29, beschädigten Unbekannte eine Reklametafel. Auf die Werbetafel mit der Aufschrift „Küchen Welt 2000“ wurde am 26. Oktober gegen 22.15 Uhr auf unbekannte Art und Weise eingewirkt, sodass diese zerbrochen ist. Auch hier gibt es Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03606/6510 bei der Polizei zu melden.