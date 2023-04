Eichsfelder Polizei hat am Samstag mit Alkohol und andere Drogen und einer frisierten S51 zu tun

Ein Jugendlicher baut unerlaubt seine Simson um, ein Mann kann sich kaum mehr auf seinem Fahrrad halten. Das und mehr meldet die Polizei für Eichsfeld am Wochenende.

Jugendlicher muss Moped in Uder stehen lassen

Weil er seine Simson S51 baulich verändert hat, muss sich nun ein 17-Jähriger verantworten. Er war am späten Samstagabend mit seinem Moped in der Thalwender Straße in Uder in eine Verkehrskontrolle geraten. Der Jugendliche konnte weder die erforderliche Fahrerlaubnisklasse noch die erforderliche Pflichtversicherung vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Alkoholisiert am Steuer erwischt

Mit 0,84 Promille Atemalkohol haben Polizisten am Samstagabend einen 58-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Er war in Arenshausen mit seinem Auto in eine Kontrolle geraten. Der Mann hat nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals, sein Auto musste er stehen lassen.

Betrunkener Radfahrer auf der B 247 bei Leinefelde unterwegs

Einen betrunkenen Radfahrer haben Polizeibeamte am Samstagabend auf der B 247 im Bereich Leinefelde gestoppt. Der 48-Jährige konnte sich nur schwer auf dem Fahrrad halten, hatte starke Ausfallerscheinungen und schwankte sehr stark. Ein Test ergab 0,8 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizisten stoppen berauschten E-Scooter-Fahrer

In der Herderstraße in Leinefelde haben Polizisten am Samstag gegen 19.55 Uhr einen 38 Jahre alten E-Scooter-Fahrer gestoppt. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, weiterfahren durfte er nicht.