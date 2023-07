Eichsfelder Polizei stellt bei berauschtem E-Scooterfahrer mehrere Verstöße fest

Heiligenstadt. Ein E-Scooterfahrer fiel den Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld in den frühen Morgenstunden des Samstags auf. Bei der Kontrolle wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kontrollierten am Samstag, um 3.25 Uhr einen 27-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der ihnen in der Dingelstädter Straße aufgefallen war. Am Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann erbrachte einen Wert von 1,57 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet, teilt die Polizei am Samstag mit.