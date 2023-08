Eichsfelder Polizei stellt sich im Heiligenstädter Kurpark mit klassischer Musik und Filmmusik vor

Das Polizeimusikorchester Thüringen gibt am Sonntag in Heiligenstadt ein Konzert im Kurpark zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland.

Heiligenstadt. Dass die Polizei nicht nur für Recht und Ordnung sorgt, stellt sie am Sonntag in Heiligenstadt unter Beweis. Das Polizei-Orchester Thüringen gibt sich die Ehre.

Ein Treffen mit ehemaligen Kollegen planen am Sonntag, 27. August, die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Eichsfeld in Heiligenstadt. „Wir möchten den ehemaligen Kollegen einfach unsere Wertschätzung ausdrücken, auch wenn sie schon in Pension sind“, sagt der Eichsfelder Polizeichef Christopher Machlitt. Doch es sollte nicht nur eine simple Zusammenkunft mit den früheren Mitarbeitern sein.

Auch die Familien der aktiven und ehemaligen Kollegen sind zum Treffen in der PI geladen, um einmal den Berufsalltag der Polizei zu erleben. „Es wird sozusagen ein interner Tag der offenen Tür“, sagt Machlitt. „Da können die Kinder mal sehen, wo ihre Eltern arbeiten.“ Bislang habe es schon 160 Rückmeldungen gegeben. Das Interesse sei groß, so der Polizeichef.

Tag der offenen Tür für interessierte Bürger

Aus diesem Grund soll es im kommenden Jahr einen Tag der offenen Tür für alle interessierten Bürger geben, bei dem sie einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiinspektion werfen können. Ein genaues Datum dafür stehe allerdings noch nicht fest, sagt Christopher Machlitt. „Aber offensichtlich besteht da größeres Interesse.“

Doch bereits an diesem Sonntag gibt es einen öffentlichen Teil der Veranstaltung. Um 15 Uhr spielt das Polizei-Orchester Thüringen im Kurpark ein Familien- und Picknickkonzert zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland. Zu hören gibt es bekannte Stücke der klassischen Musik, aber auch Filmmusik wird erklingen. Zusätzlich kann man sich Motorräder und Streifenwagen aus der Nähe ansehen und sich über das Berufsbild des Polizisten informieren. Der Eintritt ist frei, Gäste werden gebeten, eine Decke mitzubringen.