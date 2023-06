Eichsfelder Polizei stoppt berauschten E-Scooterfahrer

Breitenbach. Die Eichsfelder Polizei kontrollierte am Freitag einen E-Scooterfahrer. Ein Atemalkohol- und Drogenvortest verlief positiv.

Ein 28-jähriger E-Scooterfahrer wurde am Freitag, 9. Juni, um 23.45 Uhr in der Worbiser Straße in Breitenbach von der Polizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv. Weiterhin wurde ein Atemalkoholwert von 0,99 Promille festgestellt. Zudem war an dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen angebracht, das keine Gültigkeit mehr hatte. Das Kennzeichen stammte aus dem Jahr 2022. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, Anzeige erstattet und die Weiterfahrt unterbunden.