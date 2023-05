Eichsfelder Polizei unterbindet drei Mal die Weiterfahrt

Eichsfeld. Die Eichsfelder Polizei führte am Wochenende mehrere Kontrollen durch. Dabei wurden Fahrten unter Alkohol und Drogen festgestellt.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld führte am Wochenende mehrere Kontrollen durch. Am Samstagmorgen hielten sie in der Leinefelder Bahnhofstraße eine 48-Jährige in einem Toyota an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.

Am Samstag wurde bei einem 46-jährigen E-Scooter-Fahrer gegen 19 Uhr in der Heiligenstädter Robert-Koch-Straße ein Atemalkoholwert von 0,92 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am Sonntagmorgen, 0.30 Uhr, wurde der 30-jährige Fahrer eines schwarzen Audi A4 in der Leinefelder Lisztstraße angehalten und kontrolliert. Ein Drogenvortest erbrachte ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ebenfalls die Weiterfahrt unterbunden.

